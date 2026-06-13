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Paulo Dybala: "Geleceğime karar vermedim"

Roma ile sözleşmesi bitecek Paulo Dybala, geleceğine henüz karar vermediğini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Paulo Dybala: 'Geleceğime karar vermedim'
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Roma ile sözleşmesi bu ay bitecek Paulo Dybala, geleceğine dair konuştu.

İtalyan ekibindeki geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki futbolcu, geleceği konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.

"KARAR VERMEDİM"

ESPN'e konuşan Arjantinli futbolcu, "Ne olacağını göreceğiz. Ay sonuna kadar hala Roma'nın oyuncusuyum. Kulübe saygımdan dolayı geleceğim hakkında konuşmayacağım ancak henüz bir karar vermedim." dedi.

Sözlerine devam eden Dybala, "Her şey mümkün, futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Kariyerim boyunca bir şeyin olacağını düşündüğüm halde başka bir şeyin gerçekleştiği birçok durumla karşılaştım." diye konuştu.

Daha önce Boca Juniors ile adı geçen deneyimli futbolcu, bu konuyla ilgili, "Boca Juniors bir seçenek mi, bakacağız." yanıtını verdi.

ROMA İHTİMALİ

Dybala'nın, daha düşük bir maaşla Roma'da kalma ihtimali de bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Roma'da geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Dybala, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

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