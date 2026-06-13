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Aziz Yıldırım'dan ilk icraat

Stat atmosferini bozduğu gerekçesiyle Maraton Alt E Tribünü'ndeki VIP bölümü kaldırılacak. Yapılacak düzenlemeyle hem kapasite artacak hem de tribün bütünlüğü yeniden sağlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:24
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan ilk icraat
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Fenerbahçe yönetimi, tribünlerden gelen uzun süreli talepleri dikkate alarak Maraton Alt E Tribünü'ndeki VIP bölümünü kaldırma kararı verdi.

İlgili bölümde kombinesi bulunan taraftarlarla görüşmeler gerçekleştirilirken, yapılacak değişikliğe ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Böylece Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin ilk somut adımı, tribün atmosferini güçlendirmeye yönelik oldu.

Yapılaak renovasyonla yaklaşık 370 VIP koltuk standart tribün düzenine dönüştürülecek ve ilgili bloğun kapasitesi 670 kişiye yükselecek.

Yönetim, çalışmaların tüm maliyetini kendi imkanlarıyla karşılayacağını açıklarken kulüp bütçesine ek yük getirilmeyeceğini vurguladı.

Cuma günü başlayan inşaatın ilk resmi maça kadar tamamlanması ve yeni düzenin taraftarın hizmetine sunulması planlanıyor.

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