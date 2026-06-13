Beşiktaş, Nuno Tavares'i tekrar radarına aldı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nuno Tavares'in ismi yeniden gündeme geldi.
Siyah beyazlılar ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için Lazio'ya resmi teklif yapmış ancak kulüpler maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.
KİRALIK FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki başarılı futbolcu için bir kez daha Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
Güncel bonsevis bedeli 12 milyon euro olan Nuno Tavares'in ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü belirtildi. Lazio'nun bu formüle yanaşmaması halinde ise doğrudan bonservis için pazarlık yapılacağı öğrenildi.
PERFORMANSI
Lazio, Nuno Tavares'i sezon başında 5.5 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer etmişti. Portekizli oyuncu 28 resmi maçta oynarken 1 asist yaptı.
Siyah beyazlılar ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için Lazio'ya resmi teklif yapmış ancak kulüpler maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.
KİRALIK FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki başarılı futbolcu için bir kez daha Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
Güncel bonsevis bedeli 12 milyon euro olan Nuno Tavares'in ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü belirtildi. Lazio'nun bu formüle yanaşmaması halinde ise doğrudan bonservis için pazarlık yapılacağı öğrenildi.
PERFORMANSI
Lazio, Nuno Tavares'i sezon başında 5.5 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer etmişti. Portekizli oyuncu 28 resmi maçta oynarken 1 asist yaptı.