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Ergin Ataman maç sonu çıldırdı! Büyük olay çıktı!

Olympiakos, final serisinin beşinci maçında Panathinaikos 89-85 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonu oldu.Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 21:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman maç sonu çıldırdı! Büyük olay çıktı!
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI ÇILDIRDI

Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. 

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