Ergin Ataman maç sonu çıldırdı! Büyük olay çıktı!

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman,dedi.Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.