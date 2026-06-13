Ergin Ataman maç sonu çıldırdı! Büyük olay çıktı!

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.
Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.
ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI ÇILDIRDI
Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.
Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.
ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI ÇILDIRDI
Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.
Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anlar! pic.twitter.com/33dhTLg8ap https://t.co/WHQZgjrVCz
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) June 13, 2026