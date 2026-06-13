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Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başına geçti

Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 21:41
Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başına geçti
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Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.

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