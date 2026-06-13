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Alimpijevic: "Kahramanlarımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş GAİN koçu Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi.

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calendar 13 Haziran 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 23:07
Fotoğraf: AA
Alimpijevic: 'Kahramanlarımla gurur duyuyorum'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve seride saha avantajını ele geçirdi.

Beşiktaş GAİN koçu Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Koç Alimpijevic'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Oyuncularım benim kahramanlarım, kahramanlarımla gurur duyuyorum. Her biriyle gurur duyuyorum. Biz bu maçı 3 önemli oyuncumuz olmadan oynadık. Son 16 günde 8 maç yaptık. Yaptığımız iş bir mucize. Tüm ekibime, oyuncularıma, fizyoterapistlerimize ve doktor ekibimize çok teşekkür ederim. Hepsi inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ancak sadece bir maç kazandık, bir galibiyet hiçbir şey ifade etmiyor. İki gün sonraki maçta çok daha iyi olmamız lazım çünkü Fenerbahçe'nin reaksiyon vereceğini çok iyi biliyoruz."

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