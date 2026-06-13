Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için indirim yok!

Udinese'nin bonservisini almaya hazırlandığı Nicolo Zaniolo, transferin gözdesi oldu.
Özellikle İtalya'dan birkaç takımın daha ilgilendiği Zaniolo için Udinese'nin opsiyonu 15 Haziran'da dolacak.
İNDİRİM YAPILMAYACAK
10 milyon Euro ya da 5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında alma hakkına sahip olan İtalyan ekibine indirim yapılmayacak.
Galatasaray, Udinese ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Zaniolo'dan 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da olmasını istedi.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
Özellikle İtalya'dan birkaç takımın daha ilgilendiği Zaniolo için Udinese'nin opsiyonu 15 Haziran'da dolacak.
İNDİRİM YAPILMAYACAK
10 milyon Euro ya da 5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında alma hakkına sahip olan İtalyan ekibine indirim yapılmayacak.
Galatasaray, Udinese ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Zaniolo'dan 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da olmasını istedi.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.