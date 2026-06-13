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Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için indirim yok!

Galatasaray, Udinese'nin bonservisini almak istediği Nicolo Zaniolo için indirim yapmayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:17
Haber: Sözcü
Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için indirim yok!
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Udinese'nin bonservisini almaya hazırlandığı Nicolo Zaniolo, transferin gözdesi oldu.

Özellikle İtalya'dan birkaç takımın daha ilgilendiği Zaniolo için Udinese'nin opsiyonu 15 Haziran'da dolacak.

İNDİRİM YAPILMAYACAK

10 milyon Euro ya da 5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında alma hakkına sahip olan İtalyan ekibine indirim yapılmayacak.

Galatasaray, Udinese ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Zaniolo'dan 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da olmasını istedi.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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