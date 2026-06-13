Amerika'nın ilkler şehri: Philadelphia

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği ve 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirlerinden Philadelphia, dev organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.



ABD'NİN 250. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ



1,6 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük 6. şehri olan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Pensilvanya eyaletinin simge şehri, Dünya Kupası maçlarını ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla harmanlayarak unutulmaz bir futbol yazına ev sahipliği yapacak.



4 TEMMUZ'DA TARİHİ SON 16 MÜCADELESİ



Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı ve Amerikan tarihinin temellerinin atıldığı yer olarak kabul edilen şehirde, turnuva kapsamında toplam 6 maç oynanacak. Philadelphia Eagles'a da ev sahipliği yapan Lincoln Financial Field stadyumunda oynanacak maçların en dikkat çekeni ise, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4 Temmuz tarihindeki son 16 turu mücadelesi olacak.



DEV TARAFTAR FESTİVALİ VE GÖNÜLLÜLER



Stadyumdaki maç heyecanının yanı sıra şehirdeki futbolseverler için de kapsamlı etkinlikler planlandı. Fairmount Park içinde yer alan Lemon Hill bölgesi, Dünya Kupası boyunca 15 bin ila 25 bin arası taraftarı ağırlayacak dev bir FIFA taraftar festival alanına dönüştürülüyor. Şehir ayrıca organizasyon boyunca görev alacak yaklaşık 3 bin gönüllü ile dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor.



ŞEHRİN FUTBOL TEMSİLCİSİ: PHILADELPHIA UNION



Bölgenin Major League Soccer (MLS) ligindeki temsilcisi olan Philadelphia Union da bu futbol ikliminin önemli bir parçası konumunda. 2008 yılında kurulan ve ilk resmi maçlarına 2010 sezonunda çıkan lacivert-altın sarısı renklere sahip kulüp, futbola özel olarak tasarlanan Subaru Park Stadyumu'nda Doğu Konferansı mücadelelerini sürdürüyor.



AMERİKA'NIN "İLKLER" ŞEHRİ



2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçen Philadelphia, sporun yanı sıra barındırdığı tarihi mirasla da öne çıkıyor. Ülkenin ilk kütüphanesi (1731), hastanesi (1751), tıp fakültesi (1765), üniversitesi (1779), merkez bankası (1781) ve borsası (1790) gibi birçok "ilk"e imza atan şehir, Bağımsızlık Salonu da dahil olmak üzere 67 ulusal tarihi anıtı sınırları içinde barındırıyor. Açık hava heykelleri ve duvar resimleriyle zengin bir kültürel doku sunan şehir, Fairmount Park ve bitişiğindeki Wissahickon Valley Park ile ülkenin en büyük kentsel parklarından birine de ev sahipliği yapıyor.



