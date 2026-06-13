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Amerika'nın ilkler şehri: Philadelphia

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin temellerinin atıldığı Philadelphia, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla turnuva heyecanını birleştirecek olan şehir, dev organizasyon kapsamında 6 önemli maça sahne olacak.

calendar 13 Haziran 2026 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Amerika'nın ilkler şehri: Philadelphia
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği ve 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirlerinden Philadelphia, dev organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

ABD'NİN 250. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 

1,6 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük 6. şehri olan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Pensilvanya eyaletinin simge şehri, Dünya Kupası maçlarını ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla harmanlayarak unutulmaz bir futbol yazına ev sahipliği yapacak.

4 TEMMUZ'DA TARİHİ SON 16 MÜCADELESİ

Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı ve Amerikan tarihinin temellerinin atıldığı yer olarak kabul edilen şehirde, turnuva kapsamında toplam 6 maç oynanacak. Philadelphia Eagles'a da ev sahipliği yapan Lincoln Financial Field stadyumunda oynanacak maçların en dikkat çekeni ise, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4 Temmuz tarihindeki son 16 turu mücadelesi olacak.

DEV TARAFTAR FESTİVALİ VE GÖNÜLLÜLER

Stadyumdaki maç heyecanının yanı sıra şehirdeki futbolseverler için de kapsamlı etkinlikler planlandı. Fairmount Park içinde yer alan Lemon Hill bölgesi, Dünya Kupası boyunca 15 bin ila 25 bin arası taraftarı ağırlayacak dev bir FIFA taraftar festival alanına dönüştürülüyor. Şehir ayrıca organizasyon boyunca görev alacak yaklaşık 3 bin gönüllü ile dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor.

ŞEHRİN FUTBOL TEMSİLCİSİ: PHILADELPHIA UNION

Bölgenin Major League Soccer (MLS) ligindeki temsilcisi olan Philadelphia Union da bu futbol ikliminin önemli bir parçası konumunda. 2008 yılında kurulan ve ilk resmi maçlarına 2010 sezonunda çıkan lacivert-altın sarısı renklere sahip kulüp, futbola özel olarak tasarlanan Subaru Park Stadyumu'nda Doğu Konferansı mücadelelerini sürdürüyor.

AMERİKA'NIN "İLKLER" ŞEHRİ

2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçen Philadelphia, sporun yanı sıra barındırdığı tarihi mirasla da öne çıkıyor. Ülkenin ilk kütüphanesi (1731), hastanesi (1751), tıp fakültesi (1765), üniversitesi (1779), merkez bankası (1781) ve borsası (1790) gibi birçok "ilk"e imza atan şehir, Bağımsızlık Salonu da dahil olmak üzere 67 ulusal tarihi anıtı sınırları içinde barındırıyor. Açık hava heykelleri ve duvar resimleriyle zengin bir kültürel doku sunan şehir, Fairmount Park ve bitişiğindeki Wissahickon Valley Park ile ülkenin en büyük kentsel parklarından birine de ev sahipliği yapıyor.

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Amerika
Amerika'nın ilkler şehri: Philadelphia
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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