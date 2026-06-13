13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
0-052'

Mario Lemina için Atletico Mineiro gelişmesi

Atletico Mineiro, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mario Lemina için Atletico Mineiro gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile ilgili transfer iddidası gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Atletico Mineiro'nun takip ettiği isimlerden birinin de Galatasaray'dan Mario Lemina olduğu yazıldı.

DURUMU NE OLACAK?

Mario Lemina'nın, Galatasaray'daki durumu netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Galatasaray'da devam etmesi bekleniyordu ancak TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası Gabonlu oyuncunun geleceği büyük bir merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.