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Galatasaray, Thuram'dan vazgeçmiyor

Galatasaray, Juventus'tan Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram için şartları zorlamayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:22
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Thuram'dan vazgeçmiyor
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Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük hedeflerinden biri olan Khephren Thuram için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Juventus forması giyen Fransız orta sahayı listenin üst sıralarında tutmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ederken transfer için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında merkez orta sahaya üst düzey bir takviye istediği biliniyor. Teknik heyetin raporunda yer alan Thuram, fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında rekabet edebilecek bir kadro oluşturmak için Fransız yıldızı önemli bir fırsat olarak görüyor.

50 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel ise mali şartlar. İddialara göre Galatasaray cephesi bonuslarla birlikte 35-40 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlığı içerisinde. Juventus'un ise oyuncu için daha yüksek bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda bu rakamın 50 milyon Euro seviyelerine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

DEVLER LİGİ KOZU

Sarı-Kırmızılı yönetimin avantajlarından biri ise Şampiyonlar Ligi faktörü. Juventus'un Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda yer almaması nedeniyle Galatasaray, oyuncuya sportif proje konusunda güçlü bir sunum yapmayı planlıyor. Kulüp içinde Thuram transferinin zorlu olduğu kabul edilse de yönetim yıldız futbolcu için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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