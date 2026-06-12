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Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili olumlu mesajlar verirken, Victor Osimhen konusunda gelen soruya da yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı mezuniyet töreninde transfer çalışmaları ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin konuşan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Osimhen konusunda gelen soruya da cevap verdi.

"TRANSFERLER OLACAK"

"Ciddi bir transfer geliyor mu bu sene Galatasaray'a?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz.

Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, şu an daha başı.

Şu anda Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı değişti, o yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler olacak tabii ki."

OSIMHEN SORUSUNA CEVAP

Kendisine yöneltilen "Osimhen'in transferi çok konuşuldu. Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?" sorusuna da cevap veren Buruk, şu açıklamayı yaptı:

"Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah."

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