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Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı

Buse Terim, babası Fatih Terim ile aralarındaki ilişkiye ve ev içindeki kurallara dair açıklamalarda bulundu. Aile içinde hitap şekillerinin değişmediğini belirten Terim, babalarına her zaman "siz" diye hitap ettiklerini ve yanında bacak bacak üstüne atamadıklarını ifade etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 15:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı
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Buse Terim, babası Fatih Terim ile olan ilişkisi ve ev yaşantısındaki saygı kuralları hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı. Aile içinde yıllardır uygulanan ve değişmeyen bazı kurallar olduğuna işaret eden Terim, bu kuralların başında babalarına yönelik hitap şeklinin geldiğini kaydetti.



HİTAP ŞEKLİ YILLARDIR DEĞİŞMİYOR

Babasının yanında gösterdikleri davranışlara değinen Buse Terim, Fatih Terim'e hiçbir zaman "sen" şeklinde hitap etmediklerini aktardı. Çocukluk döneminden itibaren ablasıyla birlikte bu disipline alıştıklarını belirten Terim, hitap kurallarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Biz babama 'sen' diyemeyiz, 'siz' deriz. 'Baba naber, ne yapıyorsun?' falan olmuyor bizde. Çocukken ablamla alıştık, o gün bugündür hâlâ 'Babacığım nasılsınız, ne istersiniz?' deriz."

AİLE İÇİ OTORİTE VE SAYGI

Fatih Terim'e karşı duydukları saygının geçen yıllara rağmen aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Buse Terim, ev içindeki otorite dinamiklerini fiziksel davranışlar üzerinden de örneklendirdi. Buse Terim, aile içindeki disiplin anlayışına dikkati çekerek, "Fatih Terim'in yanında hâlâ bacak bacak üstüne atamayız." sözleriyle babasının ev içindeki otoritesini aktardı.

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