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Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı

Beşiktaş, genç sağ beki Taylan Bulut ile yola devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı
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Beşiktaş'ın geçen yıl 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke 04'ten renklere bağlanan Taylan Bulut'la ilgili karar verildi.

Geçen sezon yedek kulübesine mahkum kalan gurbetçi sağ bekin takımda kalacağı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etseydi Taylan Bulut'la yolların ayrılması düşünülüyordu.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 11 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç sağ bek, 1 asist yaptı.

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