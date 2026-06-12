Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı

Beşiktaş'ın geçen yıl 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke 04'ten renklere bağlanan Taylan Bulut'la ilgili karar verildi.
Geçen sezon yedek kulübesine mahkum kalan gurbetçi sağ bekin takımda kalacağı belirtildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etseydi Taylan Bulut'la yolların ayrılması düşünülüyordu.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 11 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç sağ bek, 1 asist yaptı.
Geçen sezon yedek kulübesine mahkum kalan gurbetçi sağ bekin takımda kalacağı belirtildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın göreve devam etseydi Taylan Bulut'la yolların ayrılması düşünülüyordu.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 11 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç sağ bek, 1 asist yaptı.