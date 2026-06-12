12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00

Fenerbahçe'den Nathan Ake için 8 milyon euro!

Fenerbahçe, Nathan Ake için Manchester City'ye 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Nathan Ake için 8 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, mazbatasını almasının ardından transfer çalışmalarına başladı.

STOPERDE İLK HEDEF

Aziz Yıldırım'ın ilk hedefi; seçim öncesi transfer listesine yazdığı isim olan Manchester City'nin stoperi Nathan Ake...

İNGİLTERE'YE GİDECEK

Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için düğmeye bastı. Yıldırım'ın seçilmesiyle futbol yapılanmasının başına geçen Oğuz Çetin, bugün (Cuma) İngiltere'ye gidecek.

Oğuz Çetin, hafta sonunda ise Manchester City'li yetkililerle masaya oturacak.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
8 MİLYON EURO TEKLİF

Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş almıştı.

Fenerbahçeli yetkililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki stoper için Premier Lig devine 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.

Manchester City, yeni sezon planlamasında düşünmediği Hollandalı oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Ancak İngiliz medyası, 10 milyon euroya transferin bitebileceğini duyurdu.

Nathan Ake, geçen sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmedi ve rotasyonda kaldı. Hollandalı stoper; geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyerken, bin 644 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.

6 SEZONDA 12 KUPA

Nathan Ake, 2020 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Manchester City'ye 45 milyon 300 bin euroya geldi. 6 sezonda City'yle 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.