Fenerbahçe'den Nathan Ake için 8 milyon euro!

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, mazbatasını almasının ardından transfer çalışmalarına başladı.
STOPERDE İLK HEDEF
Aziz Yıldırım'ın ilk hedefi; seçim öncesi transfer listesine yazdığı isim olan Manchester City'nin stoperi Nathan Ake...
İNGİLTERE'YE GİDECEK
Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için düğmeye bastı. Yıldırım'ın seçilmesiyle futbol yapılanmasının başına geçen Oğuz Çetin, bugün (Cuma) İngiltere'ye gidecek.
Oğuz Çetin, hafta sonunda ise Manchester City'li yetkililerle masaya oturacak.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
8 MİLYON EURO TEKLİF
Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş almıştı.
Fenerbahçeli yetkililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki stoper için Premier Lig devine 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.
Manchester City, yeni sezon planlamasında düşünmediği Hollandalı oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Ancak İngiliz medyası, 10 milyon euroya transferin bitebileceğini duyurdu.
Nathan Ake, geçen sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmedi ve rotasyonda kaldı. Hollandalı stoper; geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyerken, bin 644 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.
6 SEZONDA 12 KUPA
Nathan Ake, 2020 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Manchester City'ye 45 milyon 300 bin euroya geldi. 6 sezonda City'yle 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
STOPERDE İLK HEDEF
Aziz Yıldırım'ın ilk hedefi; seçim öncesi transfer listesine yazdığı isim olan Manchester City'nin stoperi Nathan Ake...
İNGİLTERE'YE GİDECEK
Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için düğmeye bastı. Yıldırım'ın seçilmesiyle futbol yapılanmasının başına geçen Oğuz Çetin, bugün (Cuma) İngiltere'ye gidecek.
Oğuz Çetin, hafta sonunda ise Manchester City'li yetkililerle masaya oturacak.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
8 MİLYON EURO TEKLİF
Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş almıştı.
Fenerbahçeli yetkililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki stoper için Premier Lig devine 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.
Manchester City, yeni sezon planlamasında düşünmediği Hollandalı oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Ancak İngiliz medyası, 10 milyon euroya transferin bitebileceğini duyurdu.
Nathan Ake, geçen sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmedi ve rotasyonda kaldı. Hollandalı stoper; geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyerken, bin 644 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.
6 SEZONDA 12 KUPA
Nathan Ake, 2020 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Manchester City'ye 45 milyon 300 bin euroya geldi. 6 sezonda City'yle 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.