Galatasaray, Leao için Milan'la masaya oturuyor

Fırsat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Milan forması giyen ve kulübündeki süresinin dolduğunu belirterek ayrılık için izin isteyen Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi.
GELECEK HAFTA TEMASLAR BAŞLIYOR
Geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamayla ayrılık kararını doğrulayan yıldız oyuncunun bu tutumu üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; transferde ısrarcı olan sarı-kırmızılı idareciler, gelecek hafta Milan yönetimiyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ VE 4 YILLIK TEKLİF
Haberin detaylarında transferin mali boyutlarına da yer verildi. Milan'ın 50 milyon avroluk bonservis beklentisini aşağı çekmeyi hedefleyen Galatasaray yönetiminin, oyuncu tarafı için de önemli bir bütçe hazırladığı ifade edildi. Schira'nın aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, Rafael Leao'ya yıllık 10 milyon avro maaş üzerinden 4 senelik bir sözleşme önerecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Kariyerine Premier Lig'de devam etme önceliği bulunan Portekizli yıldıza şu ana kadar İngiltere'den beklediği resmi bir teklifin gelmediği belirtiliyor. Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının, transfer ibresini sarı-kırmızılı takıma çeviren en önemli etkenlerden biri olduğu kaydediliyor.
GÜNCEL PERFORMANS VERİLERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla toplam 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı hücum oyuncusu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Yıldız futbolcu ayrıca kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı formasını 44 kez terletti.
GELECEK HAFTA TEMASLAR BAŞLIYOR
Geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamayla ayrılık kararını doğrulayan yıldız oyuncunun bu tutumu üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; transferde ısrarcı olan sarı-kırmızılı idareciler, gelecek hafta Milan yönetimiyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ VE 4 YILLIK TEKLİF
Haberin detaylarında transferin mali boyutlarına da yer verildi. Milan'ın 50 milyon avroluk bonservis beklentisini aşağı çekmeyi hedefleyen Galatasaray yönetiminin, oyuncu tarafı için de önemli bir bütçe hazırladığı ifade edildi. Schira'nın aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, Rafael Leao'ya yıllık 10 milyon avro maaş üzerinden 4 senelik bir sözleşme önerecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Kariyerine Premier Lig'de devam etme önceliği bulunan Portekizli yıldıza şu ana kadar İngiltere'den beklediği resmi bir teklifin gelmediği belirtiliyor. Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının, transfer ibresini sarı-kırmızılı takıma çeviren en önemli etkenlerden biri olduğu kaydediliyor.
GÜNCEL PERFORMANS VERİLERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla toplam 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı hücum oyuncusu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Yıldız futbolcu ayrıca kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı formasını 44 kez terletti.