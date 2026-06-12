Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

Dünya Kupası'nda A Milli Takımı'mızın ilk maçına çıkacağı Vancouver, karşılaşma için hazır

calendar 12 Haziran 2026 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
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Kanada'nın Pasifik kıyısındaki ticaret ve kültür merkezi olan Vancouver, A Milli Futbol Takımı'nın organizasyondaki ilk maçı olan Avustralya mücadelesine ev sahipliği yapacak.


2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada'daki ev sahibi şehirlerinden Vancouver, organizasyon için hazır.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver, 675 bini aşan şehir merkezi nüfusu ve metropol alanı ile ülkenin batı yakasındaki en büyük şehri konumunda. Pasifik Okyanusu ile görkemli kıyı dağları arasına kurulmuş eşsiz coğrafyası, ticaret, finans ve film endüstrisi merkezi olmasıyla dikkati çeken Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor.

Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan BC Place Stadı, Dünya Kupası boyunca grup aşaması ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Şehrin merkezinde yer alan stat, turnuva boyunca futbolseverlere unutulmaz bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.

"TARAFTAR BÖLGELERİ"

Vancouver'da organizasyon boyunca şehir merkezindeki önemli noktalarda ve kentin simge parklarında taraftar bölgeleri (Fan Zone) oluşturulacak.

Turnuva boyunca 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak Vancouver, kapılarını Türkiye-Avustralya mücadelesiyle açacak.

Şehrin ikonik noktalarından birisi olarak Stanley Park dikkati çekiyor. Parkın içinde bulunan Vancouver Akvaryumu da bölgenin en fazla ziyaret edilen merkezlerinden.

Okyanus kenarındaki yürüyüş yolları ve devasa ormanlık alanı, Pasifik bölgesinin en popüler bölgelerinden. Şehrin kültürel ve lezzet odaklı merkezi olan Granville Adası ile doğayla baş başa kalmak isteyenler için Capilano Asma Köprüsü, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların uğrak noktaları olacak.

"DOĞA VE METROPOLÜN UYUMU"


Dünya Kupası maçları öncesinde veya sonrasında Vancouver'ı ziyaret edenler için doğa ile modern metropol yaşamının iç içe olduğu bir deneyim mümkün. Şehrin kozmopolit yapısı ve çevre bilinci, Vancouver'ı diğer ev sahibi şehirlerden ayırıyor.

Vancouver'ın yazın en çok ziyaret edilen noktalarından birisi ise Kitsilano plajı. Plajda yer alan 137 metre uzunluğundaki Kitsilano yüzme havuzu da özellikle bölge halkının popüler noktası.

"VANCOUVER WHİTECAPS"

Vancouver'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, kadrosunda dünya çapında yetenekleri barındıran Vancouver Whitecaps.

Kanada'da futbolun gelişiminin öncülerinden olan kulüp, ABD'nin MLS liginde mücadele ediyor. Tarihinde önemli başarılara imza atan ve ateşli bir taraftar kitlesine sahip olan Vancouver Whitecaps'in kadrosunda, adını Bayern Münih'in efsane isimleri arasına yazdıran Thomas Müller bulunuyor. Ayrıca daha önce Çaykur Rizespor'da oynayan Iraklı oyuncu Ali Adnan da Kanada ekibinde forma giyiyor.

Vancouver Whitecaps, şehirdeki futbol coşkusunun merkezinde yer alarak, Dünya Kupası sürecinde kente gelen futbolseverler için büyük bir çekim noktası oluşturuyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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