Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

Kanada'nın Pasifik kıyısındaki ticaret ve kültür merkezi olan Vancouver, A Milli Futbol Takımı'nın organizasyondaki ilk maçı olan Avustralya mücadelesine ev sahipliği yapacak.





2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada'daki ev sahibi şehirlerinden Vancouver, organizasyon için hazır.



Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver, 675 bini aşan şehir merkezi nüfusu ve metropol alanı ile ülkenin batı yakasındaki en büyük şehri konumunda. Pasifik Okyanusu ile görkemli kıyı dağları arasına kurulmuş eşsiz coğrafyası, ticaret, finans ve film endüstrisi merkezi olmasıyla dikkati çeken Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor.



Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan BC Place Stadı, Dünya Kupası boyunca grup aşaması ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Şehrin merkezinde yer alan stat, turnuva boyunca futbolseverlere unutulmaz bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.



"TARAFTAR BÖLGELERİ"



Vancouver'da organizasyon boyunca şehir merkezindeki önemli noktalarda ve kentin simge parklarında taraftar bölgeleri (Fan Zone) oluşturulacak.



Turnuva boyunca 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak Vancouver, kapılarını Türkiye-Avustralya mücadelesiyle açacak.



Şehrin ikonik noktalarından birisi olarak Stanley Park dikkati çekiyor. Parkın içinde bulunan Vancouver Akvaryumu da bölgenin en fazla ziyaret edilen merkezlerinden.



Okyanus kenarındaki yürüyüş yolları ve devasa ormanlık alanı, Pasifik bölgesinin en popüler bölgelerinden. Şehrin kültürel ve lezzet odaklı merkezi olan Granville Adası ile doğayla baş başa kalmak isteyenler için Capilano Asma Köprüsü, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların uğrak noktaları olacak.



"DOĞA VE METROPOLÜN UYUMU"





Dünya Kupası maçları öncesinde veya sonrasında Vancouver'ı ziyaret edenler için doğa ile modern metropol yaşamının iç içe olduğu bir deneyim mümkün. Şehrin kozmopolit yapısı ve çevre bilinci, Vancouver'ı diğer ev sahibi şehirlerden ayırıyor.



Vancouver'ın yazın en çok ziyaret edilen noktalarından birisi ise Kitsilano plajı. Plajda yer alan 137 metre uzunluğundaki Kitsilano yüzme havuzu da özellikle bölge halkının popüler noktası.



"VANCOUVER WHİTECAPS"



Vancouver'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, kadrosunda dünya çapında yetenekleri barındıran Vancouver Whitecaps.



Kanada'da futbolun gelişiminin öncülerinden olan kulüp, ABD'nin MLS liginde mücadele ediyor. Tarihinde önemli başarılara imza atan ve ateşli bir taraftar kitlesine sahip olan Vancouver Whitecaps'in kadrosunda, adını Bayern Münih'in efsane isimleri arasına yazdıran Thomas Müller bulunuyor. Ayrıca daha önce Çaykur Rizespor'da oynayan Iraklı oyuncu Ali Adnan da Kanada ekibinde forma giyiyor.



Vancouver Whitecaps, şehirdeki futbol coşkusunun merkezinde yer alarak, Dünya Kupası sürecinde kente gelen futbolseverler için büyük bir çekim noktası oluşturuyor.



