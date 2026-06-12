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Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, İtalya'da piste çıkacak

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 12:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, İtalya'da piste çıkacak
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Motosiklet sürücüleri Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında 7'nci etap mücadeleleri, Misano Pisti'nde yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, cumartesi TSİ 16.30'da ilk yarış için piste çıkacak.

Yamaha Motoxracing takımıyla yarışan Bahattin, 14 Haziran Pazar günü ise saat 12.00'de superpole, saat 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda 4'üncü sırada bulunan Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate ile cumartesi saat 15.00'te, 14 Haziran Pazar günü saat 16.15'te başlayacak yarışlara katılacak.

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