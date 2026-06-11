Haber Tarihi: 11 Haziran 2026 16:31 -
Güncelleme Tarihi:
11 Haziran 2026 16:31
YKS'de yiyecek içecek verilecek mi?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşım, milyonlarca aday ve velinin kafasını karıştırdı. Bazı hesaplar tarafından öğrencilerin sınav gününde "enerji deposu" adı verilen bir beslenme paketi alacağı öne sürülürken adaylar ''YKS'de yiyecek içecek verilecek mi?'' sorusunu da gündeme getirdi.
Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımda, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'de öğrencilere ''enerji deposu'' adında su, ceviz, kuru üzüm ve meyveli bar içeren bir beslenme paketi dağıtılacağı ileri sürüldü. Paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, sınava hazırlanan adaylar arasında da merak konusu oldu. Peki, YKS'de yiyecek içecek verilecek mi?
YKS'DE YİYECEK İÇECEK VERİLECEK Mİ?Sosyal medyada dolaşıma giren iddiada YKS adaylarına su, ceviz, kuru üzüm ve tropikal meyveli bar içeren bir kumanya dağıtılacağı ileri sürüldü. Ancak ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeler ve sınav uygulamalarına ilişkin resmi belgelerde böyle bir uygulamanın yer almadığı görüldü.2026 YKS Kılavuzu'nda adaylara sınav sırasında kullanmaları için kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel araçların yanı sıra şeker ve peçete verileceği belirtiliyor. Bunun dışında öğrencilere yiyecek veya içecek dağıtılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.Yayımlanan YKS kılavuzuna göre sosyal medyada paylaşılan kumanya iddiası doğru değil.İddiayla birlikte paylaşılan görselin de yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğine yönelik bulguların da ortaya çıktığı belirtildi.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.