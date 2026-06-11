Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımda, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'de öğrencilere ''enerji deposu'' adında su, ceviz, kuru üzüm ve meyveli bar içeren bir beslenme paketi dağıtılacağı ileri sürüldü. Paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, sınava hazırlanan adaylar arasında da merak konusu oldu. Peki, YKS'de yiyecek içecek verilecek mi?

Sosyal medyada dolaşıma giren iddiada YKS adaylarına su, ceviz, kuru üzüm ve tropikal meyveli bar içeren bir kumanya dağıtılacağı ileri sürüldü. Ancak ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeler ve sınav uygulamalarına ilişkin resmi belgelerde böyle bir uygulamanın yer almadığı görüldü.

2026 YKS Kılavuzu'nda adaylara sınav sırasında kullanmaları için kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel araçların yanı sıra şeker ve peçete verileceği belirtiliyor. Bunun dışında öğrencilere yiyecek veya içecek dağıtılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Yayımlanan YKS kılavuzuna göre sosyal medyada paylaşılan kumanya iddiası doğru değil.

İddiayla birlikte paylaşılan görselin de yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğine yönelik bulguların da ortaya çıktığı belirtildi.