Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Tanju Çolak'tan A Milli Takım yorumu

Türk futbolunun gol krallarından Tanju Çolak, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım ile ilgili konuştu.

calendar 12 Haziran 2026 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Tanju Çolak'tan A Milli Takım yorumu
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Eski milli futbolcu, Türk futbolunun "gol kralları"ndan Tanju Çolak, 2026 FİFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na ilişkin, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yapar, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var." dedi.

Çolak, bir ziyaret kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin, 2026 FİFA Dünya Kupası'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin uzun bir aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığına dikkati çeken Çolak, Brezilya, Arjantin ve İspanya milli takımlarını kupanın favorisi olarak nitelendirdi.

"Türkiye favori olabilir mi?" diye sorulan Çolak, "Olur ama bizim takımımızda santrafor eksiğimiz var. Montella santraforsuz oynatmayı planlıyor ama o devir geçti artık. Santraforsuz bir takım oynayamaz. Senin gol atabilmen için ceza sahası içinde olman lazım. Sen ceza sahası içinde kimseyi tutmazsan sana gol atmak için stoper de gelir, hepsi gelir." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadro tercihine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çolak, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yaparız, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var. Oynattığı oyunculardaki adaletsizlik var. Bunların hepsi futbola yansırsa futbol takımı moral ve motivasyonsuz çıktığı her maçı kaybeder." ifadelerini kullandı.

"Bizde iki tane yıldız var"

2026 FİFA Dünya Kupası'ndaki favorilerini Türkiye ve İspanya olarak sıralayan Çolak, şunları kaydetti:

"Onların kadrosu fevkalade. Onların yıldızları çok fazla. Bizde iki tane yıldız var: Biri Arda, biri Kenan. Diğerleri yıldız değil, oyunda savaşçı. Tabii savaşçı da olacak. Stratejik bir oyun futbol. Kim daha iyi kendini organize ediyor, kim daha iyi kendini mutlu, hazır hissediyorsa kazanan mutlaka o olacaktır. Sahaya çıkmadan önceki fiziki durum, moral motivasyon, ikili ilişkiler, düşünceler, futbolcuların birbirini sevmesi, saygı duyması bunlar çok önemli, çok değerli. Bunları çok iyi yapan şampiyon olur diye düşünüyorum."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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