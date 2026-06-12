Dünya Kupası'nın en iyi 50'si açıklandı: A Milli Takım'dan 2 isim

ARDA GÜLER İÇİN "YARATICI YILDIZ" VURGUSU

ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI USTALIĞI VE OYUN KURUCULUĞU ÖVÜLDÜ

İŞTE 2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 50 FUTBOLCUSU

Dünya futbolunun merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, spor basınının önde gelen mecralarından The Athletic dev turnuvanın en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Yayımlanan prestijli listede A Milli Futbol Takımı'nı temsil eden iki Türk yıldız da yer almayı başardı. Sıralamada Arda Güler 45'inci, tecrübeli orta saha Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta kendilerine yer buldu.The Athletic, listenin 45'inci sırasında yer verdiği Arda Güler için dikkat çekici bir değerlendirme kaleme aldı. Genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği oldukça başarılı üçüncü sezonunun, nisan ayında Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan golle taçlandığı ifade edildi. Analizde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Arda Güler'in turnuvada çok daha önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.Listenin 47'nci sırasında kendisine yer bulan Hakan Çalhanoğlu için yapılan analizde ise oyuncunun tecrübesine ve teknik kapasitesine dikkat çekildi. Çalhanoğlu'nun halen son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ettiği belirtilen yazıda; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, kendi profilindeki çoğu oyuncudan çok daha fazla gol katkısı sağladığı ifade edildi.The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:1 - Ousmane Dembele2 - Harry Kane3 - Lamine Yamal4 - Michael Olise5 - Vitinha6 - Kylian Mbappe7 - Gabriel8 - Pedri9 - Achraf Hakimi10 - Bruno Fernandes11 - Luis Diaz12 - Declan Rice13 - Erling Haaland14 - Nuno Mendes15 - Vinicius Junior16 - Joshua Kimmich17 - William Saliba18 - Willian Pacho19 - Jude Bellingham20 - Federico Valverde21 - Raphinha22 - Jonathan Tah23 - Thibaut Courtois24 - Dayot Upamecano25 - Lionel Messi26 - Enzo Fernandez27 - Antoine Semenyo28 - Virgil van Dijk29 - Desire Doue30 - Joao Neves31 - Bukayo Saka32 - Moises Caicedo33 - Jeremy Doku34 - Florian Wirtz35 - Yan Diomande36 - Fabian Ruiz37 - Julian Alvarez38 - Martin Odegaard39 - Rayan Cherki40 - Bernardo Silva41 - Marquinhos42 - Mohamed Salah43 - Piero Hincapie44 - Rodri46 - Ruben Dias48 - Jamal Musiala49 - Nico Paz50 - Cristiano Ronaldo