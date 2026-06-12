Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nın en iyi 50'si açıklandı: A Milli Takım'dan 2 isim

Uluslararası spor yayın organı The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek en iyi 50 futbolcuyu belirlediği listeyi yayımladı. A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun da kendilerine yer bulduğu listede, milli oyuncularımız için övgü dolu özel analizler yapıldı.

calendar 12 Haziran 2026 13:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın en iyi 50'si açıklandı: A Milli Takım'dan 2 isim
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Dünya futbolunun merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, spor basınının önde gelen mecralarından The Athletic dev turnuvanın en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Yayımlanan prestijli listede A Milli Futbol Takımı'nı temsil eden iki Türk yıldız da yer almayı başardı. Sıralamada Arda Güler 45'inci, tecrübeli orta saha Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta kendilerine yer buldu.



ARDA GÜLER İÇİN "YARATICI YILDIZ" VURGUSU

The Athletic, listenin 45'inci sırasında yer verdiği Arda Güler için dikkat çekici bir değerlendirme kaleme aldı. Genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği oldukça başarılı üçüncü sezonunun, nisan ayında Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan golle taçlandığı ifade edildi. Analizde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Arda Güler'in turnuvada çok daha önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.



ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI USTALIĞI VE OYUN KURUCULUĞU ÖVÜLDÜ

Listenin 47'nci sırasında kendisine yer bulan Hakan Çalhanoğlu için yapılan analizde ise oyuncunun tecrübesine ve teknik kapasitesine dikkat çekildi. Çalhanoğlu'nun halen son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ettiği belirtilen yazıda; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, kendi profilindeki çoğu oyuncudan çok daha fazla gol katkısı sağladığı ifade edildi.



İŞTE 2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 50 FUTBOLCUSU

The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:

1 - Ousmane Dembele
2 - Harry Kane
3 - Lamine Yamal
4 - Michael Olise
5 - Vitinha
6 - Kylian Mbappe
7 - Gabriel
8 - Pedri
9 - Achraf Hakimi
10 - Bruno Fernandes
11 - Luis Diaz
12 - Declan Rice
13 - Erling Haaland
14 - Nuno Mendes
15 - Vinicius Junior
16 - Joshua Kimmich
17 - William Saliba
18 - Willian Pacho
19 - Jude Bellingham
20 - Federico Valverde
21 - Raphinha
22 - Jonathan Tah
23 - Thibaut Courtois
24 - Dayot Upamecano
25 - Lionel Messi
26 - Enzo Fernandez
27 - Antoine Semenyo
28 - Virgil van Dijk
29 - Desire Doue
30 - Joao Neves
31 - Bukayo Saka
32 - Moises Caicedo
33 - Jeremy Doku
34 - Florian Wirtz
35 - Yan Diomande
36 - Fabian Ruiz
37 - Julian Alvarez
38 - Martin Odegaard
39 - Rayan Cherki
40 - Bernardo Silva
41 - Marquinhos
42 - Mohamed Salah
43 - Piero Hincapie
44 - Rodri
45 - Arda Güler
46 - Ruben Dias
47 - Hakan Çalhanoğlu
48 - Jamal Musiala
49 - Nico Paz
50 - Cristiano Ronaldo

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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