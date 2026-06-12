Haber Tarihi: 12 Haziran 2026 14:56 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2026 14:56
Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor
İstanbul'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Florya Güneş Plajı açık mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Marmara Denizi kıyısında yer alan ve her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Florya Güneş Plajı, 2026 yaz sezonunda da İstanbulların en çok tercih ettiği halk plajları arasında yer alıyor.
İstanbul'da yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte Florya Güneş Plajı'nın hizmet vermeye devam ettiği ve ziyaretçilerini kabul ettiği belirtiliyor. Plajda cankurtaran hizmeti, duş alanları, soyunma kabinleri ve yeme-içme noktaları bulunuyor.
Florya Güneş Plajı nerede?Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Güneş Plajı, Marmaray Florya İstasyonu'nun hemen yakınında yer alıyor. Merkezi konumu sayesinde toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilen plaj, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.Florya Güneş Plajı çalışma saatleriFlorya Güneş Plajı'nın yaz sezonunda sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet verdiği belirtiliyor. Tesiste şezlong, şemsiye, duş ve soyunma kabini gibi imkanlar ziyaretçilere sunuluyor.İstanbul'da yüzme sezonu başladıİstanbul İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 2026 yılı için 95 resmi yüzme alanı belirlenirken, Florya Güneş Plajı da denize girilebilecek güvenli alanlar arasında gösterildi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi ve denetlenen plajları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.Florya Güneş Plajı neden tercih ediliyor?
Uzun kumsalı, ulaşım kolaylığı ve belediye işletmesinde olması nedeniyle öne çıkan Florya Güneş Plajı, aileler ve günübirlik deniz keyfi yapmak isteyenler için önemli alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan plajda güvenlik ve temizlik hizmetleri de düzenli olarak sürdürülüyor.Florya Güneş Plajı Açık mı? Son Durum2026 yaz sezonunda Florya Güneş Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul'da serinlemek isteyen vatandaşlar için Florya Güneş Plajı, ulaşım kolaylığı ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.