Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor

İstanbul'da yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte Florya Güneş Plajı'nın hizmet vermeye devam ettiği ve ziyaretçilerini kabul ettiği belirtiliyor. Plajda cankurtaran hizmeti, duş alanları, soyunma kabinleri ve yeme-içme noktaları bulunuyor.

Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Güneş Plajı, Marmaray Florya İstasyonu'nun hemen yakınında yer alıyor. Merkezi konumu sayesinde toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilen plaj, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Florya Güneş Plajı'nın yaz sezonunda sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet verdiği belirtiliyor. Tesiste şezlong, şemsiye, duş ve soyunma kabini gibi imkanlar ziyaretçilere sunuluyor.

İstanbul İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 2026 yılı için 95 resmi yüzme alanı belirlenirken, Florya Güneş Plajı da denize girilebilecek güvenli alanlar arasında gösterildi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi ve denetlenen plajları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzun kumsalı, ulaşım kolaylığı ve belediye işletmesinde olması nedeniyle öne çıkan Florya Güneş Plajı, aileler ve günübirlik deniz keyfi yapmak isteyenler için önemli alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan plajda güvenlik ve temizlik hizmetleri de düzenli olarak sürdürülüyor.

2026 yaz sezonunda Florya Güneş Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul'da serinlemek isteyen vatandaşlar için Florya Güneş Plajı, ulaşım kolaylığı ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.