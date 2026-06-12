Haber Tarihi: 12 Haziran 2026 14:56 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 14:56

Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor

İstanbul'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Florya Güneş Plajı açık mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Marmara Denizi kıyısında yer alan ve her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Florya Güneş Plajı, 2026 yaz sezonunda da İstanbulların en çok tercih ettiği halk plajları arasında yer alıyor.

Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor
Abone Ol
İstanbul'da yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte Florya Güneş Plajı'nın hizmet vermeye devam ettiği ve ziyaretçilerini kabul ettiği belirtiliyor. Plajda cankurtaran hizmeti, duş alanları, soyunma kabinleri ve yeme-içme noktaları bulunuyor.
Florya Güneş Plajı nerede?

Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Güneş Plajı, Marmaray Florya İstasyonu'nun hemen yakınında yer alıyor. Merkezi konumu sayesinde toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilen plaj, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Florya Güneş Plajı çalışma saatleri

Florya Güneş Plajı'nın yaz sezonunda sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet verdiği belirtiliyor. Tesiste şezlong, şemsiye, duş ve soyunma kabini gibi imkanlar ziyaretçilere sunuluyor.

İstanbul'da yüzme sezonu başladı

İstanbul İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 2026 yılı için 95 resmi yüzme alanı belirlenirken, Florya Güneş Plajı da denize girilebilecek güvenli alanlar arasında gösterildi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi ve denetlenen plajları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Florya Güneş Plajı neden tercih ediliyor?


Uzun kumsalı, ulaşım kolaylığı ve belediye işletmesinde olması nedeniyle öne çıkan Florya Güneş Plajı, aileler ve günübirlik deniz keyfi yapmak isteyenler için önemli alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan plajda güvenlik ve temizlik hizmetleri de düzenli olarak sürdürülüyor.

Florya Güneş Plajı Açık mı? Son Durum

2026 yaz sezonunda Florya Güneş Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul'da serinlemek isteyen vatandaşlar için Florya Güneş Plajı, ulaşım kolaylığı ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Diğer Haberler

Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme Barcelona Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme
Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı Galatasaray Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı
LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama Gündem LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama
Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek! Bayern Münih Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek!
Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor Gündem Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor
Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi! Dünya Futbolu Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi!
Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı Kasımpasa Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı
Belgrad ormanı mangal yasak mı? Gündem Belgrad ormanı mangal yasak mı?
Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı Beşiktaş Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bernardo Silva, Real Madrid'te!
2
Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Chris Van Puyvelde
3
Jayden Oosterwolde için iki teklif yolda!
4
Serhou Guirassy cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
5
Bayern Münih'te Harry Kane ile anlaşmazlık!
6
Fenerbahçe, Salah için harekete geçti
7
Fenerbahçe'den Ümit Akdağ'a teklif hazırlığı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.