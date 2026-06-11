Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Serhou Guirassy hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi.
Son günlerde özellikle Alman ve Türk basınında, Gineli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Sky Sport'a yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"
Karamba Guirassy, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.
BİRÇOK KULÜP DEVREDE
Sky Sport'un haberine göre yıldız golcüyle Aston Villa, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtiliyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermeyi planladığı aktarıldı.
Öte yandan Borussia Dortmund yönetiminin de 30 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak için görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.
PERFORMANSI
2024 yılında Dortmund'a transfer olan Guirassy, Alman ekibinde çıktığı 96 karşılaşmada 60 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Serhou Guirassy cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Serhou Guirassy'nin kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı yönündeki transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Serhou Guirassy hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi.
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