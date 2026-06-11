Paris Saint-Germain, Michael Olise için devrede!

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'ten Fransız yıldız Michael Olise ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 11:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain, Michael Olise için devrede!
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Paris Saint-Germain, çok önemli, yıla damga vuracak bir transfer için harekete geçti!

Fransız ekibi, Bayern Münih ile geride kalan sezona damga vuran Michael Olise ile ilgileniyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, bu yaz 24 yaşındaki Olise'yi transfer etmeye çalışacak. PSG'nin, Olise'nin transferi konusunda iyimser olduğu öne sürüldü.

150 MİLYON EURO HAZIRLIĞI

Michael Olise ise İspanya'dan da Real Madrid ilgileniyor. Florentino Perez'in, Olise için 150 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı gündeme gelmişti.

200 MİLYON EURO

Bayern Münih, Olise için 200 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

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