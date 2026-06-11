Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho!

Teknik direktör sorununu Vincenzo İtaliano ile çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski gözdesi Jadon Sancho'yla ilgilendiği öne sürüldü.
Manchester United ile mukavelesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, takımdan ayrılacağını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİDEN GİRİŞİM
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, geçen sezon kadrolarına katmak için büyük uğraş verdikleri oyuncu için yeniden girişimde bulunma kararı aldı.
PREMIER LİG'DEN BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sancho'ya Premier Lig'den başka teklifler de olduğu belirtildi.
Kartal'ın listesinde yer alan bir başka sol kanat ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan talebesi Nicolo Cambiaghi…
23 MAÇ, 2 ASİST
Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Sancho, geçen sezon Premier Lig'de 23 maça çıkarken 2 asist yaptı.
Manchester United ile mukavelesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, takımdan ayrılacağını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİDEN GİRİŞİM
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, geçen sezon kadrolarına katmak için büyük uğraş verdikleri oyuncu için yeniden girişimde bulunma kararı aldı.
PREMIER LİG'DEN BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sancho'ya Premier Lig'den başka teklifler de olduğu belirtildi.
Kartal'ın listesinde yer alan bir başka sol kanat ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan talebesi Nicolo Cambiaghi…
23 MAÇ, 2 ASİST
Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Sancho, geçen sezon Premier Lig'de 23 maça çıkarken 2 asist yaptı.