A Milli Takım kampında iki ayrılık: Geri dönüyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'da Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."







