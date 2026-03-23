Haber Tarihi: 23 Mart 2026 12:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 12:19

Altın alınır mı? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ve ons altın neden düşüyor?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda esen savaş rüzgarları ve artan petrol fiyatlarının gölgesinde tarihi bir çöküş yaşayarak yatırımcısını hüsrana uğratıyor. Üst üste dokuzuncu gününde de değer kaybeden altın piyasasında panik havası hakimken, elinde altını olanlar veya alım fırsatı kollayanlar arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, altın alınır mı? Altın almak mantıklı mı? İşte detaylar…

Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin tırmanması ve savaşın yarattığı belirsizlik ortamında her zaman sığınılacak bir liman olarak görülen değerli metal, bu kez ezber bozarak devasa bir satış baskısının kurbanı oldu. Küresel ekonomide faiz beklentilerinin yukarı yönlü seyretmesi, altını "güvenli liman" statüsünden hızla uzaklaştırırken, fiyatlar son 4 ayın en dip seviyelerine kadar çakıldı. Yatırımcılar ise piyasalardaki bu deprem etkisini anlamlandırmaya çalışıyor. Peki, altın neden düşüyor, tarihi düşüş sürecek mi?
Tarihi kayıpların yaşandığı altın piyasasında, haftaya daha günün ilk saatlerinde yüzde 9'un üzerinde devasa bir çöküşle başlandı. Savaş rüzgarlarının enflasyonu ve dolayısıyla faiz beklentilerini körüklemesi, faiz getirisi olmayan altından para çıkışlarına neden oluyor. Ons altın anlık olarak yüzde 9,05'lik inanılmaz bir erimeyle 4 bin 197 dolar seviyesine kadar gerilerken, bu küresel sarsıntı iç piyasayı da derinden vurdu. Peki, gram altın ne kadar oldu, 6 bin liranın altına düştü mü?

Küresel piyasalardaki ons altının sert erimesi, iç piyasada gram altın fiyatlarını da adeta uçuruma sürükledi. Haftaya sert satışlarla başlayan gram altın, yatırımcısının en güvendiği psikolojik sınır olan 6 bin liranın altına sarkarak anlık olarak 5 bin 852 liraya kadar geriledi. Göz göre göre eriyen gram altındaki bu önlenemez düşüş trendi, piyasada korku ve belirsizliği en üst seviyeye taşıdı. Peki, bu tarihi çöküş ortamında şu an altın alınır mı, altın almak mantıklı mı?

Altın piyasasında son dört ayın en düşük seviyelerinin test edildiği bu çalkantılı dönemde uzmanlar, yatırımcıları panikle ani kararlar almamaları konusunda uyarıyor. Fiyatların bu denli sert düştüğü ortamlar genellikle uzun vadeli yatırımcılar için bir "alttan toplama" fırsatı olarak görülse de, küresel faiz beklentilerinin ve savaş dinamiklerinin henüz netleşmemiş olması riskleri canlı tutuyor. Piyasa analistleri, "düşen bıçak tutulmaz" kuralını hatırlatarak, piyasanın yeni denge arayışını ve dip seviyesini bulmasını beklemenin şu an için en mantıklı hamle olabileceğini vurguluyor.

Diğer Haberler

Avrupa'nın 5 büyük liginde sonuçlar Dünya Futbolu Avrupa'nın 5 büyük liginde sonuçlar
Dikiz aynasına koku asmak yasak mı? 2026 Gündem Dikiz aynasına koku asmak yasak mı? 2026
Victor Osimhen ameliyat oldu! Galatasaray Victor Osimhen ameliyat oldu!
Bodrum FK'den Ali Habeşoğlu ile Arlind Ajeti'ye milli davet Bodrumspor Bodrum FK'den Ali Habeşoğlu ile Arlind Ajeti'ye milli davet
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası Spor Toto 1. Lig FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
Altın alınır mı? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ve ons altın neden düşüyor? Gündem Altın alınır mı? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ve ons altın neden düşüyor?
Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Erken dönüş ihtimali! Galatasaray Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Erken dönüş ihtimali!
Sinop, milli heyecana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Milli Takım Sinop, milli heyecana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon, şimdiden önceki seneyi geçti! Trabzonspor Trabzon, şimdiden önceki seneyi geçti!
Daha fazla göster
1
İstanbulspor'dan Osimhen açıklaması!
2
Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!
3
Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
4
Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
5
Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
6
Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor
7
Real Madrid TV kanalı: "Bizi bitirmeye çalıştı!"

