Altın alınır mı? Altın almak mantıklı mı? Gram altın ve ons altın neden düşüyor?

Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin tırmanması ve savaşın yarattığı belirsizlik ortamında her zaman sığınılacak bir liman olarak görülen değerli metal, bu kez ezber bozarak devasa bir satış baskısının kurbanı oldu. Küresel ekonomide faiz beklentilerinin yukarı yönlü seyretmesi, altını "güvenli liman" statüsünden hızla uzaklaştırırken, fiyatlar son 4 ayın en dip seviyelerine kadar çakıldı. Yatırımcılar ise piyasalardaki bu deprem etkisini anlamlandırmaya çalışıyor. Peki, altın neden düşüyor, tarihi düşüş sürecek mi?

Tarihi kayıpların yaşandığı altın piyasasında, haftaya daha günün ilk saatlerinde yüzde 9'un üzerinde devasa bir çöküşle başlandı. Savaş rüzgarlarının enflasyonu ve dolayısıyla faiz beklentilerini körüklemesi, faiz getirisi olmayan altından para çıkışlarına neden oluyor. Ons altın anlık olarak yüzde 9,05'lik inanılmaz bir erimeyle 4 bin 197 dolar seviyesine kadar gerilerken, bu küresel sarsıntı iç piyasayı da derinden vurdu. Peki, gram altın ne kadar oldu, 6 bin liranın altına düştü mü?

Küresel piyasalardaki ons altının sert erimesi, iç piyasada gram altın fiyatlarını da adeta uçuruma sürükledi. Haftaya sert satışlarla başlayan gram altın, yatırımcısının en güvendiği psikolojik sınır olan 6 bin liranın altına sarkarak anlık olarak 5 bin 852 liraya kadar geriledi. Göz göre göre eriyen gram altındaki bu önlenemez düşüş trendi, piyasada korku ve belirsizliği en üst seviyeye taşıdı. Peki, bu tarihi çöküş ortamında şu an altın alınır mı, altın almak mantıklı mı?

Altın piyasasında son dört ayın en düşük seviyelerinin test edildiği bu çalkantılı dönemde uzmanlar, yatırımcıları panikle ani kararlar almamaları konusunda uyarıyor. Fiyatların bu denli sert düştüğü ortamlar genellikle uzun vadeli yatırımcılar için bir "alttan toplama" fırsatı olarak görülse de, küresel faiz beklentilerinin ve savaş dinamiklerinin henüz netleşmemiş olması riskleri canlı tutuyor. Piyasa analistleri, "düşen bıçak tutulmaz" kuralını hatırlatarak, piyasanın yeni denge arayışını ve dip seviyesini bulmasını beklemenin şu an için en mantıklı hamle olabileceğini vurguluyor.