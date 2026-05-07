Trabzonspor, galibiyet özlemini dindirme peşinde

Trendyol Süper Lig'de 9 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 916 gün sonra İstanbul'un üç büyükleri karşısında deplasman galibiyeti elde etmenin mücadelesini verecek

calendar 07 Mayıs 2026 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde üç büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde deplasmanda son 3 sezonda 6 deplasman maçına çıkarken, bu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'da oynadığı maçlarda 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a 2-0, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

İÇ SAHA ÖZLEMİNDE G.SARAY İLE DUR DEDİLER

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda sahasında son galibiyetini 17 Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı 3-0'lık sonuçla elde eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek evindeki kötü gidişatı durdurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
