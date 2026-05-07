Okan Buruk'un sözleşme tarihi belli oldu

Üst üste 4. şampiyonluğunu cumartesi günü Rams Park'taki Antalyaspor maçında ilan etmek isteyen Galatasaray'da, 23 Mayıs'ta başkanlık seçimi var. Dursun Özbek'in tek adaylığı liste sürelerinin dolmasıyla kesinleşmişti.
Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllar sonra ilk kez tek adaylı bir seçim olacak ve Başkan Özbek güven tazeleyecek. Bu yaz kadroda ciddi bir değişim beklenirken, orta saha, kanat, stoper gibi pek çok mevkiye yıldız transferi gündemde. Ancak Dursun Özbek'in öncelik sıralaması belli...
YENİ SÖZLEŞME: 23 MAYIS'TAN SONRA
Buna göre Özbek, 23 Mayıs'ta tekrar Başkan seçildikten sonra ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'la masaya oturacak. Başarılı hocayla 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
Avrupa'dan pek çok kulüple adı anılmasına rağmen Galatasaray'da devam etmek isteyen ve hedefini üst üste 5 şampiyonluk olarak belirleyen Buruk'la ilgi resmi duyuru seçimin hemen ardından yapılacak.
