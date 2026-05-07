Okan Buruk'un sözleşme tarihi belli oldu

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın kontratının detayları da belli oldu.

calendar 07 Mayıs 2026 11:49
Fotoğraf: AA
Üst üste 4. şampiyonluğunu cumartesi günü Rams Park'taki Antalyaspor maçında ilan etmek isteyen Galatasaray'da, 23 Mayıs'ta başkanlık seçimi var. Dursun Özbek'in tek adaylığı liste sürelerinin dolmasıyla kesinleşmişti.

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllar sonra ilk kez tek adaylı bir seçim olacak ve Başkan Özbek güven tazeleyecek. Bu yaz kadroda ciddi bir değişim beklenirken, orta saha, kanat, stoper gibi pek çok mevkiye yıldız transferi gündemde. Ancak Dursun Özbek'in öncelik sıralaması belli...

YENİ SÖZLEŞME: 23 MAYIS'TAN SONRA

Buna göre Özbek, 23 Mayıs'ta tekrar Başkan seçildikten sonra ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'la masaya oturacak. Başarılı hocayla 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Avrupa'dan pek çok kulüple adı anılmasına rağmen Galatasaray'da devam etmek isteyen ve hedefini üst üste 5 şampiyonluk olarak belirleyen Buruk'la ilgi resmi duyuru seçimin hemen ardından yapılacak.

 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
