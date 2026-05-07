Panathinaikos'a evinde soğuk duş! Seri 2-1'e geldi!

EuroLeague play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

calendar 07 Mayıs 2026 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

ERGİN ATMAAN VE PEDRO MARTINEZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Öte yandan Ergin Ataman ile Valencia Basket'i çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki başantrenör de diskalifiye edildi.

Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.

Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti. 

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
