Galatasaray'dan Noa Lang kararı!

Galatasaray, ara transfer döneminde Serie A temsilcisi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang'ın kulüpteki geleceği hakkında kararını verdi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın kiralık kontratında yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.



PERFORMANSI



Kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödenen Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre aldı. 2 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı sol kanat, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.



