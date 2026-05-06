Galatasaray'dan Noa Lang kararı!

calendar 06 Mayıs 2026 18:29
Fotoğraf: AA
Galatasaray, ara transfer döneminde Serie A temsilcisi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang'ın kulüpteki geleceği hakkında kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın kiralık kontratında yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

PERFORMANSI

Kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödenen Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maçta 957 dakika süre aldı. 2 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı sol kanat, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
