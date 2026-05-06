Luis Henrique: 'Inter'de yerimi sağlamlaştırmak istiyorum'

Inter forması giyen ve İtalyan ekibiyle ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Luis Henrique, şampiyonluk sonrası konuştu.
Luis Henrique, "İtalya şampiyonu olmak, her koşulda zaten muazzam bir başarıdır. Bu, kariyerimde çok önemli bir adım ve yıllardır kurduğum bir hayalin gerçekleşmesi ancak şampiyonluğu bu şekilde kazanmak, onu daha da özel kılıyor." dedi.
24 yaşındaki futbolcu, "Inter'e büyük hayallerle geldim ve artık yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum. Daha fazla süre almak için çalışmaya devam edeceğim. Gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamak istiyorum. Şampiyonluk, bu yolda devam etmem için bana daha da fazla motivasyon sağladı." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcunun bu sözleri, geleceği için mesaj olarak yorumlandı.
Inter forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
