Vanderbilt'ın parmağı çıktı, OKC serisinin kalanını kaçırabilir

Los Angeles Lakers forması giyen Jarred Vanderbilt'ın, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında sağ serçe parmağını tamamen çıkardığı açıklandı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlığın ciddiyeti nedeniyle serinin geri kalanında forma giymesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.



Lakers cephesinden Vanderbilt'ın dönüşüne ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, oyuncunun 2026 Batı Konferansı yarı final serisinin kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği ifade edildi.



Sakatlık pozisyonu, ikinci çeyreğin bitimine 5 dakika 51 saniye kala yaşandı. Vanderbilt, Chet Holmgren'in smaç girişimini bloklamaya çalışırken sağ serçe parmağını pota camına çarptı ve parmağı tamamen çıktı. Pozisyonun ardından doğrudan soyunma odasına giden Vanderbilt için Lakers, ikinci yarının başında yaptığı açıklamada oyuncunun maça geri dönemeyeceğini duyurdu.



Karşılaşmayı yalnızca 6 dakikada tamamlayan Vanderbilt, mücadelede 2 sayı ve 1 ribaund üretebildi.



Vanderbilt'ın belirsiz süreli yokluğu, özellikle savunma sertliği ve rotasyon derinliği açısından Lakers adına büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelen Los Angeles ekibi, Vanderbilt'ın savunmadaki enerjisi ve fiziksel katkısından mahrum kalırken, ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander liderliğindeki Thunder hücumunu durdurmakta daha fazla zorlanabilir.



2026 playofflarında Vanderbilt şu ana kadar maç başına 12.1 dakikada 3.3 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Lakers, Oklahoma City'de oynanan serinin ilk maçında Thunder'a 108-90 mağlup olmuştu. Serinin ikinci karşılaşması perşembe günü oynanacak.



