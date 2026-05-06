Vanderbilt'ın parmağı çıktı, OKC serisinin kalanını kaçırabilir

Los Angeles Lakers forması giyen Jarred Vanderbilt'ın, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında sağ serçe parmağını tamamen çıkardığı açıklandı.

calendar 06 Mayıs 2026 11:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vanderbilt'ın parmağı çıktı, OKC serisinin kalanını kaçırabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers forması giyen Jarred Vanderbilt'ın, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında sağ serçe parmağını tamamen çıkardığı açıklandı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlığın ciddiyeti nedeniyle serinin geri kalanında forma giymesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Lakers cephesinden Vanderbilt'ın dönüşüne ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, oyuncunun 2026 Batı Konferansı yarı final serisinin kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği ifade edildi.

Sakatlık pozisyonu, ikinci çeyreğin bitimine 5 dakika 51 saniye kala yaşandı. Vanderbilt, Chet Holmgren'in smaç girişimini bloklamaya çalışırken sağ serçe parmağını pota camına çarptı ve parmağı tamamen çıktı. Pozisyonun ardından doğrudan soyunma odasına giden Vanderbilt için Lakers, ikinci yarının başında yaptığı açıklamada oyuncunun maça geri dönemeyeceğini duyurdu.

Karşılaşmayı yalnızca 6 dakikada tamamlayan Vanderbilt, mücadelede 2 sayı ve 1 ribaund üretebildi.

Vanderbilt'ın belirsiz süreli yokluğu, özellikle savunma sertliği ve rotasyon derinliği açısından Lakers adına büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelen Los Angeles ekibi, Vanderbilt'ın savunmadaki enerjisi ve fiziksel katkısından mahrum kalırken, ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander liderliğindeki Thunder hücumunu durdurmakta daha fazla zorlanabilir.

2026 playofflarında Vanderbilt şu ana kadar maç başına 12.1 dakikada 3.3 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Lakers, Oklahoma City'de oynanan serinin ilk maçında Thunder'a 108-90 mağlup olmuştu. Serinin ikinci karşılaşması perşembe günü oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.