Orkun Kökçü: "Beşiktaş'a yakışan bir şey değil"

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK HEDEFİMİZ KUPAYDI"

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok." sözleriyle duygularını aktardı. 

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
