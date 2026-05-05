05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-0DA
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

TFF 2. Lig Beyaz Grup finali, Bursa'da oynanacak

TFF, Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanacak finalin Bursa'da oynanacağını açıkladı.

05 Mayıs 2026 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Beyaz Grup finalinin Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında oynanacak final karşılaşması, 10 Mayıs Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
