05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Play-Off'ta nostaljik eşleşme: Bodrum FK - Pendikspor

Bodrum FK, 2022-2023 play-off finalinde Süper Lig şansını kaybettiği Pendikspor ile bu kez Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda karşılaşıp hem rövanşı almak hem de yarı finale yükselmek istiyor.

05 Mayıs 2026 16:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda Atko Grup Pendikspor'la eşleşen Sipay Bodrum Futbol Kulübü rakibini eleyip 2022-2023 sezonunun rövanşını almak istiyor.

Pendikspor'la o sezon play-off finalinde karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü, İstanbul ekibine 2-1 yenilerek Süper Lig şansını kaçırdı. Akhisar'da oynanan finalde Pendikspor müsabakayı kazanarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

O sezon büyük üzüntü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü ertesi sene ise yine play-offta finale kaldı. Bu kez Adana'da Sakaryaspor'u 3-1'le geçen yeşil-beyazlılar, rötarlı da olsa Süper Lig hedefine ulaştı. Pendikspor'la bir kez daha play-offlarda eşleşen Bodrum Futbol Kulübü ev sahibi avantajını kazandı. Perşembe günü Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Ege temsilcisi tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanarak hem rakibinden rövanşı almak hem de adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
