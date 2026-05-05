Beşiktaş'tan orta sahaya İngiltere çıkarması

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki isim ön plana çıktı.
Orta saha için rotayı İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, Tottenham'da kiralık oynayan Joao Palhinha ve Burnley'den Florentino Luis'i gündemine aldı.
Luis, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı. Palhinha'nın bonservisi Bayern Münih'te.
Beşiktaş yönetimi, iki futbolcu için 30 milyon Euro'ya kadar yakın bütçe ayırdı.
Sezon bitince resmi görüşmeler başlayacak.
