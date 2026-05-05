05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Beşiktaş'tan orta sahaya İngiltere çıkarması

Beşiktaş, yeni sezon için orta sahaya Tottenham'da kiralık oynayan Joao Palhinha ve Burnley'den Florentino Luis'i transfer etmeyi planlıyor...

05 Mayıs 2026 12:59
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki isim ön plana çıktı.

Orta saha için rotayı İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, Tottenham'da kiralık oynayan Joao Palhinha ve Burnley'den Florentino Luis'i gündemine aldı.

Luis, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı. Palhinha'nın bonservisi Bayern Münih'te.

Beşiktaş yönetimi, iki futbolcu için 30 milyon Euro'ya kadar yakın bütçe ayırdı.

Sezon bitince resmi görüşmeler başlayacak.  

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
