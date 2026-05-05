Beşiktaş'ta yıldızlar göreve dönüyor!

Sezonun en kritik maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta as oyuncular takıma geri dönüyor.
Rotasyonlu kadro ile G.Antep'te sahaya çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yıldızlarını bu maça sakladı.
Kaptan Orkun'un yönetiminde hücumda daha aktif bir pres yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ön alanda Cerny- Toure-Oh üçlüsü gol arayacak.
Ndidi-Orkun ve Olaitan ise orta sahada takımın dinamoları olacak.
