05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Beşiktaş'ta yıldızlar göreve dönüyor!

Beşiktaş, kritik maç öncesi yıldız oyuncularını geri döndürerek güçlü bir kadroyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 05 Mayıs 2026 08:10 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 13:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sezonun en kritik maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta as oyuncular takıma geri dönüyor.

Rotasyonlu kadro ile G.Antep'te sahaya çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yıldızlarını bu maça sakladı.

Kaptan Orkun'un yönetiminde hücumda daha aktif bir pres yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ön alanda Cerny- Toure-Oh üçlüsü gol arayacak.

Ndidi-Orkun ve Olaitan ise orta sahada takımın dinamoları olacak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
