05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Milli para tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü Avrupa şampiyonluğunda

Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazanan Osman Ertürk, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

05 Mayıs 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para tekvandocu Osman Ertürk, 11-14 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi, doğuştan fiziksel engelli 22 yaşındaki Osman Ertürk, 13 yaşında tekvandoyla tanıştı.

Azmi ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede kendini geliştiren Osman Ertürk, katıldığı birçok yarışmada çeşitli dereceler elde etti.

Milli sporcu, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Gaziantep'te antrenmanlarını sürdüren Osman Ertürk'ün hedefinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya bulunuyor.

İkinci kez İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

Osman Ertürk, AA muhabirine, elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Antrenmanlarını disiplinli şekilde sürdürdüğünü anlatan Ertürk, "Avrupa Şampiyonası'na yaklaşık 1 aydır hazırlanıyorum. İki haftadır da milli takım kampındayım. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Haftada 6 gün çalışıyorum ve bazı günler çift antrenman yapıyorum. Yarışmaya iki hafta kaldı ve tempo daha da arttı. Hem kendi adıma hem de milli takım adına çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum." dedi.

Daha önce yaşadığı Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşamak istediğini dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonu olduğumda çok mutlu oldum. Madalya kürsüsüne çıktığımda ve adım şampiyon olarak anons edildiğinde kendimle gurur duydum. İstiklal Marşı'mızı gururla söyledim. Bunun tekrar nasip olmasını istiyorum. Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı gururla söylemeyi ve bayrağımızı göndere çektirmeyi istiyorum."

Antrenör Nurullah Celep de sporcusunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

Osman Ertürk'ün bu yıl da altın madalya kazanacağına inandığını belirten Celep, "Biz ona inanıyor ve güveniyoruz. Turnuvada iyi bir başarı elde edeceğine inanıyoruz. Yaptığı çalışmalar ve hırsı bunu açıkça gösteriyor. Amacımız, Osman'ın Avrupa Şampiyonası'na eksiksiz hazırlanması." diye konuştu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
