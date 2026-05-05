Gabriel Sara, ilk 11'e dönüyor

Galatasaray, Antalyaspor maçına yüzde 100 konsantrasyonla hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk, 11'de değişiklik yapmaya karar verdi.
Samsun'da ilk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina'nın kulübeye çekileceği, Gabriel Sara'nın oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, maça hazır.
Bu arada cezası nedeniyle Samsun'da forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır, kaleyi yeniden devralacak.
