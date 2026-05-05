05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Gabriel Sara, ilk 11'e dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı geçen Gabriel Sara, Antalyaspor maçıyla ilk 11'e dönecek.

calendar 05 Mayıs 2026 11:16 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Antalyaspor maçına yüzde 100 konsantrasyonla hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk, 11'de değişiklik yapmaya karar verdi.

Samsun'da ilk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina'nın kulübeye çekileceği, Gabriel Sara'nın oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, maça hazır.

Bu arada cezası nedeniyle Samsun'da forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır, kaleyi yeniden devralacak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
