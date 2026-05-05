1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi

Play-off'tan 1 takımın daha Süper Lig'e yükseleceği Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Özbeyli Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK teknik direktörlerini değiştirmedi.



Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, play-off mücadelesi verecek Sipay Bodrum FK'de Burhan Eşer ve averajla play-off'u kaçıran Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer aldı.



Bu isimlerden Mustafa Gürsel ile Osman Özköylü geçen sezon olduğu gibi görevinin başında sezonu tamamladı.



Boluspor ve Sakaryaspor'da 5, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor ve Serikspor'da 4, Manisa FK, Özbelsan Sivasspor ve SMS Grup Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Atko Group Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, İmaj Altyapı Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.



Son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeyenler



Ligde son 10 yılda Hüseyin Eroğlu 5, Mustafa Gürsel 3, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, İsmet Taşdemir, Osman Özköylü ve Serkan Özbalta ikişer kez başladıkları takımla sezon sonunu gördü.



Bu süreçte sezon boyunca teknik direktör değiştirmeyen ekipler şöyle:



2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)



2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)



2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)



2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)



2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)



2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)



2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir)



2023-2024: Gençlerbirliği (Sinan Kaloğlu), Bodrum FK (İsmet Taşdemir), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), Eyüpspor (Arda Turan)



2024-2025: Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), İstanbulspor (Osman Zeki Korkmaz)



2025-2026: Erzurumspor FK (Serkan Özbalta) Esenler Erokspor (Osman Özköylü), Sipay Bodrum FK (Burhan Eşer), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel)



Teknik direktörler



Ligde bu sezon görev alan teknik direktörler şöyle:



Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt



Alagöz Holding Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman



Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal, Sertaç Küçükbayrak



Arca Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar



Atakaş Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün



Atko Group Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu



Özbeyli Bandırmaspor: Mustafa Gürsel



Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya, Nevzat Dinçbudak



Eminevim Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak



Erzurumspor FK: Serkan Özbalta



Esenler Erokspor: Osman Özköylü



İmaj Altyapı Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz



İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak



Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş



Özbelsan Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir



Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı, Murat Balaban



Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran, Branimir Petrovic



Sipay Bodrum FK: Burhan Eşer



SMS Grup Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin



