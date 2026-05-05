05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirdi.

05 Mayıs 2026 13:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanyol ekibi Athletic Bilbao, teknik direktörlük koltuğu için Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

43 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Borussia Dortmund başta olmak üzere önemli görevlerde bulunmuştu.

Terzic'in teknik direktörlük kariyeri, Borussia Dortmund altyapısında başladı. Ardından Beşiktaş ve West Ham United'da yardımcı antrenörlük görevleri üstlenen Terzic, daha sonra yeniden Dortmund'a dönerek hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptı.

Genç teknik adam, son olarak Borussia Dortmund'daki görevinden sonra Athletic Bilbao'nun başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İKİ KUPA, İKİ FİNALDE KAYIP!

Kariyerinde iki kez kupa sevinci yaşayan Terzic, Dortmund ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Edin Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı.

Öte yandan Terzic, Dortmund ile 2024 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalin çıktı ancak Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
