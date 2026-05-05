05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Rockets'ta KD ve Udoka kalıcı, genç çekirdeğe odaklanılacak

calendar 05 Mayıs 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Houston Rockets, playofflarda ilk turda elenmesine rağmen Kevin Durant ve başantrenör Ime Udoka ile yola devam etmeyi planlıyor.

Kulüp kaynaklarına göre Rockets, yapılanmasını Durant'in kısa vadeli penceresi yerine genç çekirdek üzerine kurmayı hedefliyor:

"KD'ye göre şekilleneceğiz ya da hemen kazanmalıyız diye düşünmüyoruz. Odak noktamız genç çekirdeğimiz. 10 yıllık bir başarı dönemi istiyoruz."

Durant sezonu 26.0 sayı, 5.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle Lakers serisinde etkili olamadı.

Udoka, Durant'in eksikliğinin hücumda ciddi bir boşluk yarattığını kabul etti:

"Böyle gecelerde onun gibi verimli 25-26 sayı bulabilen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz."

Sezon boyunca Durant'in soyunma odasındaki tutumunun genç oyuncular üzerinde etkili olduğu da öne sürüldü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
