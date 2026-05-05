Rockets'ta KD ve Udoka kalıcı, genç çekirdeğe odaklanılacak

Houston Rockets, playofflarda ilk turda elenmesine rağmen Kevin Durant ve başantrenör Ime Udoka ile yola devam etmeyi planlıyor.



Kulüp kaynaklarına göre Rockets, yapılanmasını Durant'in kısa vadeli penceresi yerine genç çekirdek üzerine kurmayı hedefliyor:



"KD'ye göre şekilleneceğiz ya da hemen kazanmalıyız diye düşünmüyoruz. Odak noktamız genç çekirdeğimiz. 10 yıllık bir başarı dönemi istiyoruz."



Durant sezonu 26.0 sayı, 5.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle Lakers serisinde etkili olamadı.



Udoka, Durant'in eksikliğinin hücumda ciddi bir boşluk yarattığını kabul etti:



"Böyle gecelerde onun gibi verimli 25-26 sayı bulabilen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz."



Sezon boyunca Durant'in soyunma odasındaki tutumunun genç oyuncular üzerinde etkili olduğu da öne sürüldü.



