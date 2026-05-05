05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Mavericks'ten yönetim hamlesi: Masai Ujiri göreve getirildi

Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ın eski başkanı Masai Ujiri'yi takım başkanı ve alternatif yönetici olarak göreve getirdi.

calendar 05 Mayıs 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ujiri, altı ay önce görevden alınan Nico Harrison'ın yerine geçti.

Mavericks yönetimi ile Ujiri'nin katılacağı basın toplantısının salı günü yapılması planlanıyor.

Ujiri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dallas Mavericks'e katılmak ve organizasyon için bu kadar önemli bir dönemde bu görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Bu kulüp köklü bir tarihe, tutkulu taraftarlara ve kazanma kültürüne sahip."

"Oyuncularımız, koçlarımız ve yönetimle birlikte bu standardı yansıtan bir yapı kurmak için sabırsızlanıyorum. Dallas'ta kazanacağız."

Mavericks'in daha önce Tim Connelly ile ilgilendiği ancak görüşme izni alamayacağı düşüncesiyle bu seçeneği değerlendirmediği belirtildi.

55 yaşındaki Ujiri, çekirdeğinde Cooper Flagg ve Kyrie Irving bulunan bir kadroyu devralıyor.

Dallas, geçtiğimiz sezonu 26-56 ile tamamladı ve draft lotaryasında sekizinci en iyi şansa sahip.

Ujiri, Toronto Raptors ile 2019'da şampiyonluk kazanmış ve organizasyon tarihinin en başarılı dönemine liderlik etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
