Mavericks'ten yönetim hamlesi: Masai Ujiri göreve getirildi

Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ın eski başkanı Masai Ujiri'yi takım başkanı ve alternatif yönetici olarak göreve getirdi.



Ujiri, altı ay önce görevden alınan Nico Harrison'ın yerine geçti.



Mavericks yönetimi ile Ujiri'nin katılacağı basın toplantısının salı günü yapılması planlanıyor.



Ujiri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Dallas Mavericks'e katılmak ve organizasyon için bu kadar önemli bir dönemde bu görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Bu kulüp köklü bir tarihe, tutkulu taraftarlara ve kazanma kültürüne sahip."



"Oyuncularımız, koçlarımız ve yönetimle birlikte bu standardı yansıtan bir yapı kurmak için sabırsızlanıyorum. Dallas'ta kazanacağız."



Mavericks'in daha önce Tim Connelly ile ilgilendiği ancak görüşme izni alamayacağı düşüncesiyle bu seçeneği değerlendirmediği belirtildi.



55 yaşındaki Ujiri, çekirdeğinde Cooper Flagg ve Kyrie Irving bulunan bir kadroyu devralıyor.



Dallas, geçtiğimiz sezonu 26-56 ile tamamladı ve draft lotaryasında sekizinci en iyi şansa sahip.



Ujiri, Toronto Raptors ile 2019'da şampiyonluk kazanmış ve organizasyon tarihinin en başarılı dönemine liderlik etmişti.



