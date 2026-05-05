Warriors, Steve Kerr ile kritik zirvede: 'Dönmesi daha olası'

Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr ile geleceğini netleştirmek adına önemli bir görüşme gerçekleştirecek.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, tarafların yeni bir anlaşmaya varmasının "yüksek ihtimal" olduğu düşünülüyor.



Kerr'in Warriors'ta kalmaya sıcak baktığı bilinse de sürecin yalnızca duygusal bir karar olmadığı vurgulanıyor. Kulüp yönetiminin, 60 yaşındaki deneyimli koçtan çok yıllı bir taahhüt talep ettiği ifade ediliyor. Bu da görüşmelerin kapsamını daha stratejik bir noktaya taşıyor.



Öte yandan Kerr'in geleceği yalnızca Warriors ile sınırlı bir konu değil. ABD merkezli yayın devi ESPN'in de deneyimli koçu yeniden yayıncılık kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği öne sürülüyor. Kerr daha önce de televizyon yorumculuğu yapmış ve bu alanda başarılı bir profil çizmişti.



Warriors yönetimi ise organizasyonun son yıllardaki performans dalgalanmalarına rağmen Kerr ile devamlılık sağlamayı, takımın kültürel yapısını koruma açısından kritik görüyor.



