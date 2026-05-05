05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Warriors, Steve Kerr ile kritik zirvede: "Dönmesi daha olası"

05 Mayıs 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr ile geleceğini netleştirmek adına önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, tarafların yeni bir anlaşmaya varmasının "yüksek ihtimal" olduğu düşünülüyor.

Kerr'in Warriors'ta kalmaya sıcak baktığı bilinse de sürecin yalnızca duygusal bir karar olmadığı vurgulanıyor. Kulüp yönetiminin, 60 yaşındaki deneyimli koçtan çok yıllı bir taahhüt talep ettiği ifade ediliyor. Bu da görüşmelerin kapsamını daha stratejik bir noktaya taşıyor.

Öte yandan Kerr'in geleceği yalnızca Warriors ile sınırlı bir konu değil. ABD merkezli yayın devi ESPN'in de deneyimli koçu yeniden yayıncılık kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği öne sürülüyor. Kerr daha önce de televizyon yorumculuğu yapmış ve bu alanda başarılı bir profil çizmişti.

Warriors yönetimi ise organizasyonun son yıllardaki performans dalgalanmalarına rağmen Kerr ile devamlılık sağlamayı, takımın kültürel yapısını koruma açısından kritik görüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
