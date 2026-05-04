Vitor Pereira: 'Çalıştığım en iyi gruplardan biri'

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alırken, teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Pereira, takımının performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"ÜÇ PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM"
Karşılaşmayı değerlendiren Pereira, "Beni üzen tek şey Morgan Gibbs-White'ın sakatlığı. Oyuncuları değiştirebileceğimizi ama ruhun aynı kalacağını ve üç puan için mücadele edeceğimizi söylemiştim." dedi.
"RUH VE ORGANİZASYONU GÖSTERDİK"
Takımının sahadaki duruşuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğimizi kendi elimizde tutmak istiyoruz. Bunun için maçlar kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular bir kez daha ruhu, kaliteyi ve organizasyonu gösterdi. Oyuncularım ve taraftarlar adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMDE ÇALIŞTIĞIM EN İYİ GRUPLARDAN BİRİ"
Forest'ın performansını öven Pereira, oyuncu grubuna ayrı bir parantez açtı: "Yine güçlü bir ruh ortaya koyduk ve bunun özel bir grup olduğunu gösterdik. Dört farklı teknik direktör, farklı metodolojiler ve taktik taleplerle baş etmek kolay değil. Onları bir arada tutmak, arkadaşlığı korumak zor. Ama bu grup, kariyerimde çalıştığım en iyi gruplardan biri." şeklinde konuştu.
GIBBS-WHITE'IN DURUMU BELİRSİZ
Maçta sakatlanan Morgan Gibbs-White hakkında da bilgi veren Pereira, oyuncunun durumunun henüz netleşmediğini söyledi.
"Bekliyorum. Ben doktor değilim. Gibbs-White'ın derin bir kesisi var. Göreceğiz. O bir savaşçı ve güçlü bir mentaliteye sahip." diyen Pereira, yıldız oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesini umduğunu belirtti.
Tecrübeli teknik adam, Aston Villa maçına yetişme ihtimaline de değinerek, "Umarım sağlık ekibimiz onu perşembe günü Aston Villa maçına hazır hale getirmek için adeta sihir yapabilir." dedi.
"BEYİN SARSINTISI YOK GİBİ"
Gibbs-White'ın sağlık durumuyla ilgili konuşmasını sürdüren Pereira, "Beyin sarsıntısı olduğunu sanmıyorum. Normal şekilde konuşuyor, her şeyi hatırlıyor. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Chelsea maçının ardından konuştu.
İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alırken, teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Tedesco yerine kim gelecek: "Klopp, Maresca, Zidane, Xabi Alonso"
-
9
Grimaldo son kararını verdi!
-
8
Hull City'nin şoklar, sürprizler ve zaferlerle dolu sezonunun bilinmeyen yüzü!
-
7
Gözler Aziz Yıldırım'da
-
6
Galatasaray'da orta saha için dev liste!
-
5
Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!
-
4
Galatasaray'da 3 yerli hedefi
-
3
Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!
-
2
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
-
1
Semih'e güldüren teklif
- 21:39 Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
- 21:29 Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
- 21:16 Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
- 20:54 Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
- 20:42 Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
- 20:35 Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
- 20:26 Marmaris'te milli takım seçmeleri için toplantı yapıldı
- 19:25 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica
- 19:10 Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
- 19:02 Orlando Magic, Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı!
- 18:26 Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
- 18:01 Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
- 17:33 Emre Belözoğlu: "Süper Lig'de kalacak gücümüz var"
- 17:21 Sivasspor'da kongre 19 Mayıs'ta yapılacak
- 17:05 Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak
- 16:59 Real Madrid'de Mbappe krizi
- 16:52 Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!
- 16:51 UEFA'dan FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'e görev
- 16:48 Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- 16:29 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçımız var!
- 16:27 Raphinha, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
- 16:17 CEV şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
- 16:09 Tarık Çetin için Trabzonspor iddiası!
- 15:55 Fenerbahçe Beko'da gelir gider başabaş!
- 15:54 Beşiktaş, OKX TR ile işbirliği yaptı
- 15:54 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti
- 15:44 Hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu serbest kaldı
- 15:34 Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor
- 15:26 Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi
- 15:05 Galatasaray'dan 150 milyon euro'ya ret!
- 15:04 Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Şampiyonası başladı
- 14:42 Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması
- 14:41 Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!
- 14:21 Milli sporcudan alkışlanacak hareket
- 14:15 Villareal'de Marcelino ile yollarını ayırıyor
- 14:07 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı
- 14:00 Benfica'da rüya hedef: Rodrigo Zalazar
- 13:56 Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece
- 13:53 Tırhandil Cup Kış Trofesi Final Etabı tamamlandı
- 13:50 Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi
- 13:46 Türkiye'deki o maça şike soruşturması!
- 13:42 Altay'da belirsizlik hakim
- 13:40 Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
- 13:36 Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı
- 13:24 Bodrum FK yükselmek için kenetlendi!
- 13:18 5 yıl önce Fenerbahçe'nin başkan adayıydı, hayatını kaybetti!
- 13:18 Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü
- 13:17 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu
- 13:11 Gaziantep'te düzenlenen paraşüt yarışması sona erdi!
- 13:05 Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek
- 13:00 Şampiyonlar'dan gençlere tavsiye
- 12:59 Avrupa'da ikinci şampiyon Inter!
- 12:57 Motokrosta hedef Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak
- 12:55 Endrick'ten geleceği için açıklama
- 12:54 Minik masa tenisçinin hayali olimpiyatlar
- 12:35 Bastoni için Barcelona açıklaması
- 12:25 Beşiktaş - Konyaspor maçının hakemi açıklandı
- 12:24 Jaylen Brown'dan Embiid'e sert sözler: "Flop yapıyor, kendi de biliyor"
- 12:23 Darko Rajakovic'ten Raptors'a duygusal mesaj: "Bu grupla gurur duyuyorum"
- 12:21 Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler
Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
Real Madrid'de Mbappe krizi
Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24