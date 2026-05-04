04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-033'
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-233'
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Orlando Magic, Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı!

NBA takımlarından Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

calendar 04 Mayıs 2026 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Kulübün basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, beş sezonda üç kez kulübü play-off'lara taşıdı.

Bu sezon play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşen Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
