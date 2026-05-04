04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Şampiyonası başladı

calendar 04 Mayıs 2026 15:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı.

Menderes Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Zirve karşılaştı.

Müsabaka, Adana ekibinin 81-61'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Menderes ve ASKİ Atatürk spor salonlarında 10 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada, Adana ve İzmit ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Beşiktaş, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Kolejliler, Evolog Daçka Şerifali, Fenerbahçe, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve TED Ankara Kolejliler mücadele edecek.

Şampiyonada 4 grup halinde oynanacak maçların sonucunda Türkiye şampiyonu belirlenecek.

TBF Adana İl Temsilcisi Levent Deringöl, 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın, il, bölge ve yarı final maçlarının ardından organize edildiğini belirten Deringöl, "Türkiye'nin şu an en iyi 16 takımı ilimizde mücadele ediyor. Seyircilerimiz en iyi 16 takımı izleme fırsatı buluyor. Burası, oyuncuların gelişmesi için çok önemli." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
IAB
