04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi

Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlendi.

calendar 04 Mayıs 2026 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona 14 farklı ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve çeşitli ülkelerden gelen takımlar; erkekler, genç erkekler ve karışık kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Toplam 25 takımın yer aldığı turnuva, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Uluslararası organizasyona Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu Asbaşkanı ve Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Şikaliyev de katılarak sporculara destek verdi.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü dile getirdi. Aldemir, "Silifke'de çok güzel bir atmosfer oluştu. 14 ülkeden sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, sporun uluslararası gelişimine katkı sağlarken ülkeler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Avrupa Halat Çekme Federasyonu ile birlikte turnuvayı daha da büyüterek sürdüreceğiz. 3'üncü Turan Cup organizasyonu Kazakistan'da yapılacak" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
