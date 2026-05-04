Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona 14 farklı ülkeden sporcular katıldı.



Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve çeşitli ülkelerden gelen takımlar; erkekler, genç erkekler ve karışık kategorilerde kıyasıya mücadele etti.



Toplam 25 takımın yer aldığı turnuva, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Uluslararası organizasyona Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu Asbaşkanı ve Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Şikaliyev de katılarak sporculara destek verdi.



Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü dile getirdi. Aldemir, "Silifke'de çok güzel bir atmosfer oluştu. 14 ülkeden sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, sporun uluslararası gelişimine katkı sağlarken ülkeler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Avrupa Halat Çekme Federasyonu ile birlikte turnuvayı daha da büyüterek sürdüreceğiz. 3'üncü Turan Cup organizasyonu Kazakistan'da yapılacak" dedi.



