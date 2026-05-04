04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Milli sporcudan alkışlanacak hareket

Alanya'da misinaya dolanan caretta carettayı milli sporcu kurtardı. Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Fahrihan Uysal, o anları su altı kamerasıyla kaydetti

calendar 04 Mayıs 2026 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında antrenman dalışı yapan Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Fahrihan Uysal, misinaya dolanan caretta carettayı kurtardı.

Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta dalış gerçekleştiren Uysal, su altı balık avı için kullanılan misinaya takılmış, yüzeye çıkmakta zorlanan deniz kaplumbağasını fark etti.

Kaplumbağanın yüzeye ulaşması için müdahale eden Uysal, iğneyi çıkaramayınca misinayı dipten keserek caretta carettayı kurtardı.

Kurtarma anlarını su altı kamerasıyla kaydeden Uysal, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Bilinçsizce bırakılan av malzemelerinin deniz canlıları için tehlike oluşturduğunu belirten Uysal, yaralı ya da mahsur kalan canlıların vakit kaybedilmeden yetkililere bildirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
