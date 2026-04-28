Aziz Yıldırım aday olacak mı? 2026

Camianın o meşhur "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" ruhunu yeniden aradığı bu günlerde taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa gövde yeniden taşın altına girecek mi?

Kısa, net ve sarı-lacivertli tribünlerin nabzını tavan yaptıracak o kritik kulis bilgisi: Aziz Yıldırım şu an için resmi bir adaylık açıklaması YAPMAMIŞTIR; ancak efsane başkan, artan yoğun baskılar üzerine yakın kurmaylarıyla özel toplantılara başlamıştır!

Fenerbahçe dinamiklerini en iyi bilen spor otoritelerine göre Aziz Yıldırım, her zaman olduğu gibi süreci uzaktan, sessiz ama son derece dikkatli bir şekilde izliyor. Kulübün içinde bulunduğu mali ve sportif durumu kurmaylarıyla (eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu gibi isimlerle) masaya yatırdığı ve mevcut adayların (Aydınlar, Göktürk, Safi) listelerini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe siyasetindeki o meşhur stratejisi herkesin malumudur: Asla acele etmez ve son sözü hep o söyler! Kulislerden sızan bilgilere göre Yıldırım'ın önündeki yol haritası şu şekilde şekilleniyor:

Bekle ve Gör Stratejisi: Yıldırım, öncelikle Sadettin Saran'ın bırakma gerekçelerini ve diğer adayların Fenerbahçe'yi kurtaracak o "büyük" projelerini görmek istiyor.

Dev Basın Toplantısı: Eğer Yıldırım, ortaya çıkan aday profillerini Fenerbahçe'nin ağırlığını taşıyacak kapasitede bulmazsa veya camianın "bölündüğünü" hissederse, Mayıs ayının ortasında o meşhur devasa basın toplantılarından birini düzenleyecek.

İki İhtimal: Bu toplantıda ya "Fenerbahçe sahipsiz değildir" diyerek kendi başkan adaylığını ilan edecek, ya da kulübün menfaatleri doğrultusunda güvendiği bir adayı açıkça desteklediğini duyurarak seçimin kaderini tek bir cümleyle değiştirecek. (Özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık ihtimali, Yıldırım'ın sahaya inmesi için en büyük tetikleyici olarak görülüyor.)

Ali Koç döneminin bitişi ve Sadettin Saran'ın ani kongre kararıyla birlikte bir türlü istenilen o "Avrupa devi" istikrarının yakalanamaması, gelenekçi kongre üyelerini harekete geçirdi.

Şu anda Aziz Yıldırım'ın ofisine her gün onlarca dernek başkanı ve kanaat önderinin giderek "Başkanım, kulübün o güçlü liderliğe ve senin vizyonuna ihtiyacı var, ne olur geri dön!" baskısı yaptığı biliniyor. Fenerbahçe'yi tesisleşme ve amatör branşlarda dünya zirvesine taşıyan Yıldırım'ın, bu çağrılara daha ne kadar sessiz kalacağı ise spor dünyasının en büyük sırrı.

Gözler şimdi, Mayıs ayında Çırağan veya Çamlıca'da yapılması muhtemel o fırtınalı basın toplantısına kilitlendi!